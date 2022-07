Ricky Martin accusato di violenza domestica nei confronti dell’ex

Ricky Martin è stato accusato di violenza domestica nei confronti dell’ex compagno. Gli è stata notificata un’ordinanza restrittiva dalle autorità di Porto Rico. Il provvedimento è stato firmato venerdì 1 luglio, come riportato dall’Associated Press. La polizia non ha reso noto il nome di chi ha sporto la denuncia né altri dettagli.

Secondo il quotidiano El Vocero, l’accusa sarebbe partita da una persona che il cantante ha frequentato per sette mesi fino allo scorso aprile. Ricky Martin, però, non avrebbe accettato la separazione e sarebbe stato visto nei pressi dell’abitazione dell’ex almeno tre volte. Nell’ordinanza depositata in Tribunale, secondo El Vocero, si legge anche che l’artista avrebbe riempito di telefonate questa persona.

La prima udienza sarebbe stata fissata per il prossimo 21 luglio. I legali del cantante hanno respinto qualsiasi accusa e hanno detto: “Le accuse contro Ricky Martin sono completamente false. Siamo fiduciosi che quando la verità verrà fuori, per il nostro cliente ci sarà giustizia”.

Il cantante è sposato dal 2017 con l’artista siriano-svedese Jwan Josef, 37 anni, e hanno quattro figli. Ricky Martin su Twitter ha spiegato che non può rilasciare altre dichiarazioni ma è grato per i messaggi di solidarietà che ha ricevuto.