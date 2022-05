Resta incinta mentre è già incinta e partorisce due gemelli

Una donna è rimasta incinta di un bambino mentre ne aspettava già un altro. Come è possibile? Si chiama superfetazione e si verifica quando, dopo la fecondazione di un ovulo e la formazione del feto, si manifesta la fecondazione di un altro ovulo, che riesce anch’esso a svilupparsi. Un caso molto raro, come quello di una donna del Texas, Cara Winhold (30 anni).

Sposata con Blake Winhold, nel 2018 avevano avuto un figlio, Wyatt. Il loro sogno era quello di avere una famiglia numerosa, ma le cose non sono andate bene. La donna infatti ha dovuto far fronte a tre aborti spontanei, uno dei quali quasi fatale: “Ho iniziato a perdere molto sangue e mio marito mi ha portato di corsa in ospedale. Sono svenuta poco dopo e mi hanno, poi, detto che il bimbo si era bloccato nel collo dell’utero”, ha raccontato in un’intervista.

A marzo 2021, poi, la bella notizia: Cara aspettava di nuovo un bambino. Tornata dal medico dopo qualche settimana per l’ecografia, l’incredibile scoperta: in realtà aspettava due bambini. Due bimbi erano stati concepiti a una settimana di distanza l’uno dall’altro. Il fenomeno, “superfetazione”, si verifica come detto quando una seconda, nuova gravidanza si presenta durante una gravidanza già iniziata e può verificarsi giorni o settimane dopo la prima.

“La dottoressa mi ha detto che era un caso di superfetazione: ho rilasciato due ovuli e sono stati fecondati in momenti diversi, a circa una settimana di distanza – ha spiegato la Winhold -. Io sono scoppiata a piangere e mio marito era in stato di shock! Mi piace pensare che sia la mia ricompensa per aver perso quei bambini durante gli aborti. Non abbiamo gemelli in famiglia, credo al 100% che si tratti di un miracolo”. Colson e Cayden, che oggi hanno 7 mesi, sono nati il 25 ottobre 2021, a sei minuti di distanza l’uno dall’altro.