La polizia indaga sulle cause dell’incidente che, come riferito in una conferenza stampa dal direttore dello scalo, sono ancora tutte da chiarire. L’anomalo episodio è avvenuto nell’aeroporto internazionale di Bangkok alle 8:27 ora locale nel terminal passeggeri nazionale, come ha spiegato in una conferenza stampa Don Mueang, il direttore dello scalo internazionale.

La donna thailandese avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo da Bangkok alla provincia di Nakhon Si Thammarat, quando è rimasta incastrata alla fine del tappeto mobile del terminal 2. I medici le hanno dovuto amputare la gamba sinistra dal ginocchio fino alla rotula per librarla dall’ingranaggio, diventato una trappola.