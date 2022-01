Regno Unito, Johnson annuncia la fine delle restrizioni: ma la pandemia corre ancora

Nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato lo stop a tutte le restrizioni introdotte per combattere la variante Omicron del Sars-Cov-2. Eliminata, dalla prossima settimana, la raccomandazione del lavoro da casa, il mini green pass vaccinale e l’uso obbligatorio della mascherina sui trasporti pubblici e nei negozi.

Il primo ministro ha anche annunciato la decisione di anticipare la data in cui cadrà l’obbligo legale dell’autoisolamento per le persone contagiate dal Coronavirus. Era fissata per il prossimo 24 marzo.

L’opposizione ha chiesto al Johnson prove scientifiche a sostegno delle sue decisioni. “Il primo ministro – ha detto il laburista Keir Starmer – deve rassicurare il pubblico che sta agendo per proteggere la loro salute, non solo il suo lavoro”.

La risolutezza di Johnson è stata infatti vista dagli avversari politici come il tentativo di placare gli animi dopo la vicenda del party, al numero 10 di Downing street, durante il primo lockdown.

La situazione mondiale della pandemia Covid non è sotto controllo in alcun Paese. Secondo gli ultimi dati dell’Oms, nel mondo sono stati registrati in una settimana 18 milioni di nuovi casi, il 20% in più rispetto ai 7 giorni precedenti. Nello stesso periodo i morti, nel mondo, sono stati 45mila. L’Italia è al quarto posto per maggior numero di nuovi casi: dietro a Usa, Francia e India. Il Regno Unito è in settima posizione.