Oggi l’incoronazione di Re Carlo III: le ultime news in diretta live

Oggi, sabato 6 maggio 2023, a Londra, nel Regno Unito, è in programma l’incoronazione di Re Carlo III: la cerimonia si terrà all’interno dell’Abbazia di Westminster e vedrà la presenza di numerosi leader e reali di tutti i Paesi del mondo. Presente senza la moglie Meghan Markle, anche il principe Harry, secondogenito del sovrano d’Inghilterra, che però siederà in terza fila non essendo più un reale “attivo”. Di seguito le ultime news in diretta live sull’incoronazione di Re Carlo III.

Incoronazione Carlo: le ultime news

Ore 13,00 – Carlo sul trono di St.Edward, unto e incoronato – Dopo il giuramento, Re Carlo III si è spogliato della veste di Stato per spostarsi sulla storica sedia dell’incoronazione. Qui, è stato unto con l’olio sacro ed ha ricevuto la corona.

Ore 12,30 – Carlo ha giurato – “Io, Carlo, professo solennemente e sinceramente alla presenza di Dio, attesto e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e manterrò le suddette disposizioni al meglio delle mie forze secondo la legge” è la formula pronunciata da Re Carlo III.

Ore 12,15 – Iniziato il rito dell’incoronazione: “Sono qui per servirvi” – “Sono qui per servire non per essere servito” con queste parole, pronunciate da Re Carlo III, è iniziato il rito dell’incoronazione.

Ore 11,50 – I sovrani arrivati a Westminster – Il Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati all’Abbazia di Westminster dove il figlio di Elisabetta II verrà incoronato sovrano d’Inghilterra.

Ore 10,30 – Re Carlo arrivato a Buckingham Palace – Re Carlo III è arrivato insieme alla moglie Camilla a Buckingham Palace, da dove partirà il corteo ufficiale.

Ore 9,00 – Protestano gli anti-monarchici – Un gruppo di anti-monarchici si è riunito a Trafalgar Square per protestare contro l’incoronazione di Re Carlo III, la cui cerimonia avrà inizio alle 12,00 ore italiane. La manifestazione è organizzata dal gruppo Republic, che si batte per l’abolizione della monarchia. “Repubblic non si fa intimidire e protesterà a Trafalgar Square e lungo il percorso della processione per l’incoronazione sabato” ha scritto il gruppo in un messaggio.

Ore 8,00 – Il premier Sunak: “Incoronazione storica” – “L’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla sarà un momento di straordinario orgoglio nazionale insieme con amici di tutto il Commonwealth e oltre, celebreremo la duratura natura della nostra monarchia, la sua costanza, devozione al dovere e al servizio per gli altri”: lo ha dichiarato in un messaggio il premier inglese Rishi Sunak.