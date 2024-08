Regno Unito: Eluned Morgan diventa la prima donna a guidare il Galles

Eluned Morgan, è stata eletta oggi dal Senedd Cymru, il parlamento locale di Cardiff, come nuova first minister del Galles, diventando così la prima donna alla guida del governo della nazione costitutiva del Regno Unito.

Candidata dal partito laburista gallese, la baronessa Morgan di Ely ha ottenuto 28 voti contro i 15 del conservatore Andrew RT Davies e i 12 di Rhun ap Iorwerth, appoggiato dagli indipendentisti del Plaid Cymru. “È il più grande piacere e privilegio della mia vita essere qui davanti a voi come prima donna a diventare primo ministro del Galles”, ha detto la 57enne ai membri del Senedd dopo la votazione, ringraziando in primis il suo predecessore Vaughan Getting, che il 16 luglio si è dimesso dopo una serie di scandali ma che oggi è stato definito da Morgan un “vero pioniere” nel “percorso di devolution” del Galles.

“Quando assumerò il ruolo di leader, prometto di onorare i risultati (del mio predecessore, ndr) e di aggiungere il mio contributo a questo retaggio. Magari con un tocco di colore vivace: i completi grigi sono fuori moda”, ha ironizzato, rivolgendosi poi alle donne. “Le donne che ci guardano oggi devono sapere che il loro potenziale è illimitato. Il percorso della leadership non è più solo una possibilità ma una realtà”, ha aggiunto. “Attendo con ansia il giorno in cui una donna che diventa primo ministro non sarà più una cosa straordinaria, ma una parte normale della nostra vita politica gallese. “In un mondo in cui le cose che ci dividono vengono amplificate, a volte a scopo di lucro, voglio chiarire che sarò un primo ministro attento all’ascolto. Voglio ascoltare tutti, non solo quelli che gridano più forte o hanno più potere”.

Leader dei laburisti gallesi dal 24 luglio scorso, Eluned Morgan è stata eletta al parlamento locale per la prima volta nel 2016, dopo essere stata eurodeputata dal 1994 al 2009, mentre dal 2011 siede anche alla Camera dei Lord di Westminster, il ramo più alto del Parlamento britannico, dove attualmente si trova in “congedo autorizzato”.

Il primo a congratularsi con la nuova nuova first minister del Galles è stato il premier britannico Keir Starmer, che ha espresso a Morgan le sue “vive congratulazioni e il suo sostegno”. “Eluned ha fatto la storia oggi, diventando la prima donna in assoluto a diventare primo ministro del Galles”, ha sottolineato l’inquilino del n.10 di Downing Street. Morgan, ha aggiunto, ha una lunga storia di servizio pubblico e il suo “impegno nel servire il popolo del Galles è incrollabile”. Il governo britannico, ha concluso Starmer, lavorerà “fianco a fianco” con l’esecutivo laburista a Cardiff per garantire crescita e “servizi pubblici di alta qualità”.