Regno Unito, le foto-scandalo del ministro della Salute immortalato con l’amante in pieno lockdown

Guai in vista per il ministro della Sanità britannico Matt Hancock immortalato insieme alla presunta amante tra i corridoi del ministero a Whitehall. Le immagini sono state pubblicate questa mattina dal Sun e risalirebbero al mese scorso. Si vede Matt Hancock con la sua advisor durante il lockdown decretato dallo stesso responsabile del dicastero che proibiva contatti extra familiari per contenere la pandemia.

L’uomo che ha gestito la pandemia in Gran Bretagna viene ripreso mentre agguanta e bacia la sua più stretta consulente, la lobbista milionaria 43enne Gina Coladangelo: è uno scandalo che con ogni probabilità costerà la poltrona a Hancock ma che rischia di destabilizzare tutto il governo di Boris Johnson. Il ministro, 42 anni, è sposato, così come la sua consulente.

Gina Coladangelo, sposata con il fondatore del brand di moda Oliver Bonas, tre figli, l’anno scorso è stata nominata da Hancock prima consigliere non retribuita del ministero, poi direttore non esecutivo per 15.000 sterline l’anno, secondo quanto riportato da Bloomberg. I due si conoscono dai tempi dell’università a Oxford.

Le immagini sono inequivocabili e sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso: si vede il ministro nel suo ufficio che controlla il corridoio fuori prima di chiudere la porta; dopo di che arriva Gina e i due si lanciano in un abbraccio appassionato. Secondo il Sun, la relazione tra i due era nota a tutti nel ministero e veniva pure commentata nelle chat su Whatsapp.

Mentre i Laburisti chiedono di fare luce su un eventuale conflitto di interessi, membri del governo smorzano le polemiche sul nascere. Interpellato stamattina sulla vicenda, il ministro dei Trasporti Grant Shapps ha detto: “La vita privata di una persona deve restare privata, siamo nel XXI secolo”.