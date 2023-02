Regno Unito, i dubbi sull’incoronazione di Re Carlo: ecco quanto costerà

Per l’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla, fissata per il 6 maggio prossimo, ci si aspetta un evento molto sfarzoso. In programma ci sono già un concerto al castello di Windsor e una giornata dedicata al volontariato.

Tuttavia, visto il momento storico che sta attraversando il Regno Unito, l’evento più atteso dell’anno potrebbe essere travolto dalle critiche da parte dei cittadini, in difficoltà per il carovita e la crisi economica.

L’evento, infatti, costerà al Paese 2,3 miliardi di sterline al giorno. Ci si chiede fin da ora se sia appropriato spendere una cifra di tale portata, nonostante l’evento attirerà senza altro turisti da tutto il mondo, stimolando l’economia.