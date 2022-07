Attimi di paura durante il dibattito tv tra Rishi Sunak e Liz Truss, i due candidati conservatori candidati a succedere al primo ministro dimissionario del Regno Unito Boris Johnson: durante il confronto, infatti, la conduttrice e moderatrice del faccia a faccia Kate McCann è improvvisamente svenuta.

WATCH: Loud bang heard during debate for UK’s next prime minister before feed cuts out pic.twitter.com/LsC84Xbl9N

— BNO News (@BNONews) July 26, 2022