Regno Unito, carcere e multe salate per i colossi dei social network in caso di contenuti pericolosi per i bambini

Nel Regno Unito, il governo di Rishi Sunak ha presentato una nuova legge sulla sicurezza digitale Online Satefy Bill, in base alla quale i capi dei giganti hi-tech saranno condannati a una pena carceraria qualora fossero ritenuti colpevoli di negligenza o dolo sulla presenza di contenuti ritenuti pericolosi per i bambini.

La ministra della Cultura e del Digitale, Michelle Donelan, ha presentato oggi il disegno di legge alla Camera dei Comuni e ha dichiarato: “Non condanneremo al carcere coloro che hanno agito in buona fede, mentre sarà così quando ci saranno gravi negligenze o mancanze nel controllo e nel filtro dei contenuti pericolosi”.

In base all’ultima bozza, scrive Repubblica, i responsabili e capi delle piattaforme hi-tech rischiano fino a due anni di carcere nel Regno Unito se non dimostrano di aver fatto il possibile per proteggere i bambini online, in particolare in casi di abusi, violenze e incitamento all’autolesionismo.

La decisione è arrivata dopo che nel Regno Unito si sono registrati due casi di bambini vittime di contenuti pericolosi sui scial network. La Online Safety Bill, considerata una delle leggi più restrittive in Europa in materia di sicurezza sui social network potrebbe punire duramente i capi di TikTok, Facebook, Twitter, YouTube e molti altri.

La nuova legge obbliga inoltre i giganti hi-tech ad applicare un filtro preventivo sui contenuti pericolosi e installare controlli molto più restrittivi sull’età degli utenti. Se la Online Safety Bill dovesse passare in Parlamento, oltre alla pena detentiva, i giganti dei social network dovranno pagare multe fino al 10 per cento del loro fatturato se non adempieranno a quanto previsto dalla norma.