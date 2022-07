Una bambina di appena 9 anni è stata accoltellata a morte in strada da sconosciuti a Boston, in un frequentato quartiere commerciale della città inglese. Sotto shock la comunità locale, non abituata ad eventi efferati del genere. Durante l’aggressione erano presenti diversi testimoni che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il delitto si è consumato in pieno giorno, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 luglio. Inutile purtroppo l’intervento dei medici: per la piccola non c’era più nulla da fare.

Quando sono arrivati sul luogo del delitto i soccorritori hanno trovato la piccola a terra in un lago di sangue con diverse ferite da arma da taglio. L’efferato omicidio si è consumato sotto gli occhi della sua famiglia, ancora sconvolta per l’accaduto e per la quale è stato disposto un supporto psicologico. “La bambina di nove anni è morta a causa di quella che si ritiene essere una aggressione a coltellate. Abbiamo avviato un’indagine per omicidio. L’area è stata delimitata ed esaminata. I genitori della piccola sono stati informati e siamo vicini a loro in questo momento incredibilmente difficile. La sua famiglia sarà supportata da agenti specializzati” si è limitata a comunicare la polizia che mantiene il massimo riserbo sia sull’identità della vittima che sugli sviluppi dell’inchiesta.

La polizia locale ha chiesto collaborazione a tutti coloro che in zona abbiano notato qualcosa di sospetto. La dinamica dei fatti appare ancora incerta e le autorità hanno invitato la popolazione a farsi avanti in caso di informazioni utili a chiarire i contorni dell’omicidio. Secondo quanto riportano questa mattina i giornali inglesi, due persone sospette sono state fermate a pochi chilometri da dove è avvenuto il delitto, ma sono ancora in corso le indagini.