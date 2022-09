Sono stati tanti e da tutto il mondo i messaggi di cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Non è passato inosservato il commento di Alessandro Gassmann, che ha scatenato numerose polemiche. Il noto attore ha commentato la morte dell’anziana monarca sui social, sottolineando come si trattasse di un fatto per nulla speciale: “Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque”, ha scritto su Twitter. “È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza”, ha aggiunto Gassmann.

Parole che gli sono valse molte critiche da parte di altri utenti. Tra le repliche più dure al tweet dell’attore, quella di Vittorio Sgarbi, che ha rimarcato il ruolo storico della Regina, rimasta sul regno britannico per oltre 70 anni: “Alessandro Gassmann in un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: “È morta un’anziana signora. Mi dispiace”. Parola di un “giovane” fenomeno, famoso solo per essere il figlio di un uomo che è stato un grande attore oltre che un amabile “anziano signore”. Per rispettare Elisabetta d’Inghilterra non occorre essere monarchici. Gasmann ignora che la Corea del Nord, come Cuba, è una Repubblica. In Inghilterra c’è la democrazia; in Corea e a Cuba la dittatura!”, ha commentato il critico d’arte.