La Regina Elisabetta compie 94 anni e festeggia il compleanno su Zoom

La regina Elisabetta oggi, 21 aprile 2020, compie 94 anni e per la prima volta, così come tutte le persone nel mondo che hanno compiuto gli anni durante la quarantena per il coronavirus, è costretta a festeggiare da sola, isolata nel castello di Windsor, con il marito, il principe Filippo, ma senza i suoi cari a fianco.

Per l’occasione sull’account twitter della Famiglia Reale sono state pubblicate immagini inedite e private della Regina da piccola, scene in bianco e nero con la principessa Elisabetta e sua sorella, la principessa Margaret. E altri scatti simbolici, accompagnati dagli auguri a tutte le persone che si trovano a festeggiare da sole in questi giorni.

Secondo i tabloid è in programma una riunione di famiglia su Zoom, un video party con Sua Maestà per permettere a figli, nipoti e pronipoti di augurarle buon compleanno in diretta. La domanda che tutti si pongono è se saranno presenti anche Harry e Meghan, sempre più lontani dalle questioni di “palazzo”.

Tra gli eventi cancellati da Elisabetta per il suo compleanno c’è anche quello clou, il più atteso dai britannici: il Trooping the Colour, ovvero la parata organizzata ogni anno il secondo sabato di giugno per celebrare insieme ai sudditi. Si è celebrato tutti gli anni del regno di Elisabetta II ad eccezione del ’55, quando fu cancellato per uno sciopero dei ferrovieri.

Nel 2020 ci ha pensato il coronavirus.

