Ranieri di Monaco: le cause della morte del Principe sovrano

Quali sono state le cause della morte di Ranieri di Monaco? Il 6 aprile 2005 il principe Ranieri III si spense a Monaco alle ore 6,35 all’età di 81 anni, 56 anni dei quali trascorsi regnando. La notizia era nell’aria dato che qualche giorno prima, il 1 aprile, il palazzo annunciò che i dottori di Ranieri III davano ben poche speranze per il principe di recuperare la sua salute.

Negli ultimi tre anni della sua vita, anche a causa della sua forte propensione al fumo (fumava circa 60 sigarette al giorno), la salute del principe andò lentamente declinando. Già all’inizio del 2004 il principe venne ricoverato per problemi descritti genericamente come “affaticamento”, nuovamente nel febbraio di quello stesso anno per problematiche alle vie coronarie e poi ancora in ottobre per un’infezione alla gola.

Il 7 marzo 2005 Ranieri di Monaco fu ricoverato per un’infezione polmonare; uscì poi dall’ospedale il 22 marzo con una prognosi di insufficienza renale e rimanenti problemi cardiaci. Il 7 marzo 2005, il principe venne nuovamente ricoverato per un’infezione alla trachea. Ranieri venne trasferito in terapia intensiva il 22 marzo. Il giorno successivo, il 23 marzo, gli venne posta la respirazione forzata per problemi legati al cuore e ai reni. Il 26 marzo, il palazzo fece sapere che per quanti sforzi si stessero facendo per cercare di migliorare la salute del principe, questa continuava a non essere buona, pur permanendo cosciente e in condizioni generalmente stabili. La sua prognosi rimase ad ogni modo “molto riservata”.

Il 31 marzo 2005, dopo una riunione del Consiglio della Corona di Monaco, fu annunciato che il figlio di Ranieri III, il principe Alberto, marchese di Baux, avrebbe assunto la reggenza, in vece del padre, dal momento che lui non sarebbe stato più in grado di esercitare le proprie funzioni di sovrano.

Dopo un altro peggioramento, il 6 aprile 2005 il principe Ranieri III si spense a Monaco all’età di 81 anni. Il suo successore fu il figlio principe Alberto, che assunse il nome di Alberto II. La notizia della sua morte ebbe un’eco di poco ridotta sulla stampa dal momento che coincise temporalmente con quella di papa Giovanni Paolo II, venuto a mancare quattro giorni prima.

La salma del principe Ranieri III venne sepolta il 15 aprile 2005, a fianco di quella della moglie, la principessa Grace, nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione, dove riposano anche i precedenti sovrani del trono monegasco. Ai suoi funerali presero parte importanti personalità del mondo politico e dell’aristocrazia.