Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

L’incontro con il marito su un’app, l’impegno per la Palestina e le illustrazioni: chi è Rama Duwaji, la moglie di Zohran Mamdani

Immagine di copertina

È la più giovane first lady della storia della Grande Mela

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Simbolo della Gen Z e della multiculturalità, il neo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji si sono conosciuti tramite un’app. Ventotto anni, illustratrice, Rama Duwaji, dopo il trionfo del marito alle elezioni, è ora la più giovane first lady della storia della Grande Mela. Nata a Houston, in Texas, da genitori siriani, si è trasferita da bambina a Dubai per poi tornare negli Stati Uniti. Negli Usa ha quindi completato gli studi universitari intraprendendo, poi, la carriera di illustratrice. Attivista, attraverso le sue opere ha dato voce ai palestinesi e alle storie di molte donne del Medio Oriente dando testimonianza delle difficoltà e dei drammi vissuti da palestinesi e siriani.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Zohran Mamdani e Rama Duwaji si sono conosciuti nel 2021 grazie all’app Hinge. Dopo il primo appuntamento al Qahwah House, caffetteria yemenita a Brooklyn, i due si sono fidanzati ufficialmente per poi convolare a nozze nel febbraio 2025. Presenza discreta durante la campagna elettorale, Rama Duwaji è stata comunque fondamentale nel corso di questi mesi. Non solo perché ha supportato il marito, ma soprattutto perché è stata lei a suggerire al neo sindaco di New York quali colori e font usare per le scritte da utilizzare durante la campagna elettorale.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Zohran Mamdani conquista New York ma non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti: ecco perché
Esteri / Il neo sindaco di New York Mamdani sfida Trump: "So che ci stai guardando, alza il volume"
Esteri / Zohran Mamdani vince a New York: è il primo sindaco musulmano della Grande Mela
Ti potrebbe interessare
Esteri / Zohran Mamdani conquista New York ma non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti: ecco perché
Esteri / Il neo sindaco di New York Mamdani sfida Trump: "So che ci stai guardando, alza il volume"
Esteri / Zohran Mamdani vince a New York: è il primo sindaco musulmano della Grande Mela
Esteri / Elezioni New York, Trump attacca Mamdani: "Se vince il comunista niente fondi statali"
Esteri / Il Gruppo FS valuta l’ingresso nel mercato tedesco
Esteri / Furto al Louvre, l’incredibile falla nella sicurezza: la password delle telecamere era “Louvre”
Esteri / La guerra civile in Sudan (di cui non parla quasi nessuno) ha già massacrato migliaia di civili
Esteri / L’”occhiolino” segreto di Google e Amazon a Israele: così il Progetto Nimbus ha “blindato” i dati archiviati da Tel Aviv
Esteri / Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza: almeno 100 morti, tra cui 35 minori. L'Idf: "Abbiamo ripristinato il cessate il fuoco"
Esteri / Rock, nazionalismo e Abenomics: ecco chi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone
Ricerca