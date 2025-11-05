Simbolo della Gen Z e della multiculturalità, il neo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji si sono conosciuti tramite un’app. Ventotto anni, illustratrice, Rama Duwaji, dopo il trionfo del marito alle elezioni, è ora la più giovane first lady della storia della Grande Mela. Nata a Houston, in Texas, da genitori siriani, si è trasferita da bambina a Dubai per poi tornare negli Stati Uniti. Negli Usa ha quindi completato gli studi universitari intraprendendo, poi, la carriera di illustratrice. Attivista, attraverso le sue opere ha dato voce ai palestinesi e alle storie di molte donne del Medio Oriente dando testimonianza delle difficoltà e dei drammi vissuti da palestinesi e siriani.

Zohran Mamdani e Rama Duwaji si sono conosciuti nel 2021 grazie all’app Hinge. Dopo il primo appuntamento al Qahwah House, caffetteria yemenita a Brooklyn, i due si sono fidanzati ufficialmente per poi convolare a nozze nel febbraio 2025. Presenza discreta durante la campagna elettorale, Rama Duwaji è stata comunque fondamentale nel corso di questi mesi. Non solo perché ha supportato il marito, ma soprattutto perché è stata lei a suggerire al neo sindaco di New York quali colori e font usare per le scritte da utilizzare durante la campagna elettorale.