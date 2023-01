Scandalo a luci rosse durante il Rally di Monte Carlo: coppia fa sesso a bordo strada | VIDEO

Episodio a luci rosse durante la seconda prova speciale del prestigioso Rally di Monte-Carlo svoltasi in notturna. Mentre i piloti sfrecciavano sulle strette strade tra i colli che sovrastano Monaco si sono trovati difronte uno spettacolo del tutto insolito che ha fatto anche gridare allo scandalo. A bordo strada c’erano infatti un uomo e una donna che facevano sesso disinteressandosi completamente delle auto del WRC che passavano alle loro spalle.

Honey, let’s go watch the rally and have sex on a dark road? Why not!

(look right side of the road)#WRCLive #WRC2023 #RallyMonteCarlo #RallydeMonteCarlo #WRC #Rally pic.twitter.com/Nb7v5VHBkJ

— Taavi Post (@taavipost) January 19, 2023