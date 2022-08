Va a pescare al lago con gli amici: 15enne trascinato in acqua e ucciso da un coccodrillo

Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso da un coccodrillo mentre pescava sulle rive di un lago in Indonesia insieme ai suoi amici. La tragedia è avvenuta sull’isola di Ternate, nelle Molucche. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, il ragazzino stava pescando sulla riva del lago Tolire Besar martedì scorso quando è stato attaccato da un coccodrillo e trascinato in acqua, ha spiegato il capo del servizio di soccorso, Fathur Rahman. I soccorritori hanno trovato i resti del ragazzo solo nelle scorse ore. Un testimone oculare di nome Sadam ha detto ad una tv locale che non è stato possibile recuperare subito il corpo perché era circondato da numerosi coccodrilli. L’isola di Ternate è 2.200 chilometri a nordest di Jakarta, nella provincia di Maluku Nord e fa parte dell’arcipelago delle Molucche.