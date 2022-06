Ragazza attratta sessualmente dagli oggetti si fidanza con un aereo: “Voglio sposare il mio Boeing 737”

Ragazza attratta sessualmente dagli oggetti si fidanza con un aereo

“L’amore non conosce confini, amo un aereo, precisamente un Boeing 737”: con queste parole Sarah Rodo, una ragazza tedesca di 23 anni, ha svelato al mondo di essersi fidanzata con un oggetto, un aereo per l’appunto.

La notizia, che potrebbe sembrare uno scherzo o una fake news, in realtà si spiega con una sindrome, definita “oggettofilia”, ovvero l’inclinazione sessuale che rende le persone attratte dagli oggetti piuttosto che da altre persone.

Intervistata dal tabloid inglese Mirror, Sarah ha dichiarato: “Sono attratta dagli oggetti sin dall’adolescenza, me ne sono accorta quando avevo 14 anni. Prima dell’aereo c’era il treno ICE 3. Ho anche avuto due relazioni con uomini perché non ero sicura di quale fosse la mia vera sessualità. Presto mi sono resa conto di non provare sensazioni romantiche per le persone”.

La giovane, che viaggia solo a bordo di Boeing 737, ha confessato di avere a casa oltre 50 modellini: “È stato amore a prima vista. Voglio solo stare con lui tutto il tempo, mi rende la persona più felice del mondo. Non tutti capiscono. Tuttavia, i miei amici hanno accolto molto bene il mio coming out e mi hanno incoraggiato. Mi piacerebbe sposare l’aereo più di ogni altra cosa, ma in Germania è proibito”.