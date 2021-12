Un quiz per scoprire quanto ne sai sull’Hiv (e smontare le false credenze)

Le interruzioni dei programmi di prevenzione e cura dell’Hiv causate dalla pandemia da Covid-19, unite al mancato rispetto dei diritti umani in diversi Paesi, hanno reso la vita molto difficile a milioni di persone che ancora oggi vivono con il virus dell’Hiv: a sottolinearlo è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Nel 2020 sono state oltre 37 milioni le persone con l’Hiv a livello globale. Il 73 per cento di loro ha ricevuto le cure salvavita e circa 680mila sono morte per cause correlate al virus.

Nonostante i grandi passi avanti fatti in questi decenni per sconfiggere l’epidemia, sull’Hiv continuano a circolare stereotipi fake news, soprattutto su come si contrae il virus, ed è ancora forte lo stigma culturale e sociale cui vanno incontro le persone sieropositive. In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, il 1 dicembre, il Network italiano Salute Globale (rete di 11 organizzazioni della società civile impegnate per il diritto alla salute) ha diffuso un quiz per testare le proprie conoscenze e diffondere la corretta informazione. Qui il link del quiz.