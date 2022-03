“Se Putin vuole suicidarsi non serve l’atomica, faccia come quel tizio nel bunker nel 1945”

Se il presidente russo Vladimir Putin “vuole suicidarsi, non ha bisogno dell’arsenale nucleare. Faccia come quel tizio a Berlino in un bunker nel maggio del 1945”: lo ha dichiarato l’ambasciatore ucraino Sergiy Kyslytsya all’Onu, la cui assemblea è stata convocata proprio per la guerra tra Russia e Ucraina.

“If [Putin] wants to kill himself, he doesn’t need to use nuclear arsenal. He has to do what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945.”

— Sergiy Kyslytsya, Ukrainian Ambassador to the United Nations pic.twitter.com/KaN9NgZyP3

— The Recount (@therecount) February 28, 2022