Si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile malattia di Vladimir Putin. Il leader del Cremlino è sempre più nell’occhio del ciclone, dopo che circa tre mesi fa ha deciso di invadere l’Ucraina, riportando la guerra nel cuore dell’Europa. Secondo Cristopher Steele, ex professionista dell’intelligence britannica, “Putin è costantemente accompagnato da un team di medici e ha bisogno di cure mediche 24 ore su 24”. Una situazione che sta portando il Cremlino nel caos.

Nelle scorse settimane si erano fatte varie ipotesi sulla salute del presidente russo, dal cancro fino al Parkinson. Secondo Steele, Putin riceverebbe “qualche tipo di trattamento medico tra le diverse fasi delle riunioni” del Consiglio di sicurezza. Anche un generale maggiore ucraino, Kyrylo Budanov, ha affermato che il leader russo è gravemente malato di cancro e che in Russia è in corso un’operazione per rimuoverlo, mentre la rivista New Lines – citando una registrazione audio di un oligarca – afferma che Putin è “molto malato di cancro”. L’intelligence russa però smentisce queste voci, accentuando così i dubbi e il giallo sul suo reale stato di salute.