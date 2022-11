Putin alle madri dei soldati russi: “I vostri figli sono eroi”

“Per voi che avete i figli nella zona di combattimento la festa della mamma è associata con un sentimento di ansia e preoccupazione”: il presidente russo Vladimir Putin incontra una delegazione di madri di soldati impegnati nella guerra in Ucraina alla vigilia della festa della mamma, che in Russia si celebra domani. Chiama “eroi” i soldati al fronte, e cerca di confortare le donne che hanno visto morire i loro ragazzi durante il conflitto: “Per coloro che hanno perso il figlio, non serve usare la lingua per dire cose formali. Ma voglio che sappiate una cosa: io e l’intera leadership del Paese condividiamo questo dolore, comprendiamo che nulla può sostituire un figlio, soprattutto per una madre”.

Il presidente russo ha anche invitato tutte le donne a non credere a tutte le “false notizie, inganni e menzogne” che vengono diffuse via web. “Ci sono molti attacchi informativi – ha detto – l’informazione è anche un’arma di combattimento che è diventata più efficace con le tecnologie moderne”. Nel corso dell’incontro, Putin ha anche detto di aver comunicato personalmente con alcuni militari, parlando al telefono direttamente con loro o attraverso le loro madri. “Nessuno, tranne loro e i loro più stretti comandanti, sa quanto sia duro questo lavoro e quanto comporti un reale pericolo per la vita e la salute. Questa è già una buona ragione per dire che sono degli eroi, perché è così”.

Intanto, dal fronte, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – citato dalla Tass – esclude che l’Ucraina possa riconquistare la Crimea. Sulla città di Zaporizhzhia continuano intanto i bombardamenti: un ospedale è stato danneggiato la notte scorsa da un attacco missilistico. A Kherson invece sale a sette il numero di morti in seguito ai bombardamenti di ieri: da quando la città è tornata sotto il controllo di Kiev la Russia ha ripreso a colpirla con colpi di artiglieria e lanciarazzi multipli.