Putin al G20: “Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina”

La guerra in Ucraina è una “tragedia” e occorre pensare a come “mettervi fine”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.

“Naturalmente – ha detto Putin – dobbiamo pensare a come mettere fine a questa tragedia. Comunque la Russia non ha mai rifiutato negoziati di pace con l’Ucraina. Non è stata la Russia, ma l’Ucraina ad annunciare pubblicamente che si ritirava dal processo negoziale”. A questo proposito il presidente russo ha ricordato che il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto legge per “proibire tali negoziati con la Russia”.

Sempre oggi, ma nel corso di una riunione con i membri di governo, Putin ha parlato anche della situazione a Gaza che “ha superato da tempo il punto critico. Dobbiamo aiutare le persone che soffrono a causa degli eventi in corso – ha aggiunto – è nostro sacro dovere aiutare soprattutto i nostri cittadini”.