Prova a fermare i ladri che scappano con 1800 euro di merce rubata, commessa licenziata

Ha provato a fermare un gruppo di taccheggiatori che si stavano allontanando dal negozio con il carrello pieno di merce rubata. Un bottino dal valore stimato di circa 1800 euro. Nonostante il tentativo, la dipendente è stata licenziata. La donna, 68 anni, nella colluttazione ha rimediato anche un occhio nero.

Donna Hansbrough, questo il nome dell’impiegata in un negozio della catena Lowe’s in Georgia, ha visto tre persone caricare un carrello della spesa in un negozio a Rincon, a circa 30 minuti a nord di Savannah, e poi andarsene senza pagare. La 68enne si è poi aggrappata al carrello, ma l’uomo che stava tentando la fuga, identificato come Takyah Berry, l’ha colpita in faccia tre volte.

I ladri sono riusciti a fuggire con la merce rubata. La dipendente, invece di ricevere un plauso per il coraggio dimostrato, è stata licenziata dopo 13 anni di servizio per aver violato la politica aziendale che vieta di interferire con eventuali ladri. “Dicono che se vedi qualcuno rubare qualcosa fuori dalla porta, non bisogna inseguirlo e non bisogna uscire. Ma non ce l’ho fatta”, ha raccontato la donna ai media locali.

“Ho afferrato il carrello che conteneva gli oggetti rubati. In realtà non ricordo di essere uscita, ma l’ho fatto”. Ha seguito il suo istinto, senza immaginare che il suo datore di lavoro l’avrebbe mandata via. Ora è in cerca di un nuovo impiego.