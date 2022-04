Patrick Zaki, il processo è aggiornato al 21 giugno

È stato aggiornato al 21 giugno il processo a carico di Patrick Zaki: lo ha detto all’ANSA Marise, la sorella dello studente egiziano dell’Università di Bologna al termine dell’udienza svoltasi stamattina presso il Palazzo di Giustizia di Mansura.

🔴È stato aggiornato al 21 giugno il processo a carico di @patrickzaki1. Le parole di @RiccardoNoury sulla vicenda che vede lo studente egiziano bloccato tra le maglie del sistema giudiziario. Continueremo a restare al suo fianco per farlo tornare al più presto in libertà ✊ pic.twitter.com/Qu06hmiSfO — Amnesty Italia (@amnestyitalia) April 5, 2022

“Ci rassicurerebbe sapere che in questo momento in cui l’attenzione del mondo è doverosamente concentrata su altro, in qualche stanza della Farnesina si continui a pensare a Patrick Zaki e a pensare soluzioni per farlo tornare al più presto in libertà”, lo ha detto il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury che da anni segue il caso del giovane studente.