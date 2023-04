Harry sarà all’incoronazione di re Carlo senza Meghan: il compromesso dei Sussex

Il 6 maggio re Carlo sarà incoronato ufficialmente nell’abbazia di Westminster a Londra: in quell’occasione sarà presente il principe Harry, ma non Meghan, la cui assenza non sembra preoccupare più di tanto i royals. I quotidiani britannici parlano di un “opportuno compromesso” dopo che la duchessa di Sussex ha parlato di razzismo dal divano di Oprah Winfrey e dopo la recente uscita di “The Spare”, il libro in cui Harry ha rivelato diversi retroscena sulla famiglia reale.

Un contesto che avrebbe reso imbarazzante una “rimpatriata” generale. Per adesso la partecipazione del principe è prevista soltanto in chiesa e non al concerto al Castello di Windsor. L’attenzione è massima per il momento in cui incontrerà suo fratello maggiore William, bersagliato più volte nel libro autobiografico. Già ai funerali della regina Elisabetta, a settembre, i due non si rivolsero lo sguardo. Harry manca da Londra da quando ha dovuto presenziare all’udienza dell’alta Corte nel processo contro l’Associated Newspapers Ltd (ANL), editore del Daily Mail, per raccolta illegale di informazioni. In quel frangente non passò a salutare i suoi familiari, re Carlo gli disse di essere “troppo impegnato”.

Nel volume Our King: Charles III – The Man And The Monarch Revealed, il giornalista Robert Jobson spiega come anche Elisabetta fosse arrivata a ritenere “folle” il comportamento di Harry e Meghan, reputando che il nipote fosse “talmente divorato” dall’amore per la moglie da aver “perso la lucidità di giudizio”.