Tutti i presidenti degli Stati Uniti d’America dal 1789 ad oggi

Quali sono i presidenti degli Stati Uniti d’America? In tutto, ad oggi – 3 novembre 2020 -, in attesa del risultato delle elezioni USA 2020, sono 45 gli uomini che hanno quindato il paese a stelle e strisce dall’adozione della Costituzione a oggi. Il Democratico Grover Cleveland fu l’unico presidente nella storia statunitense a venir eletto per due mandati non consecutivi, intervallati infatti dalla presidenza del Repubblicano Benjamin Harrison. Ciò ha comportato che i presidenti fossero in totale quarantacinque, ma in realtà si tratta di quarantaquattro persone. Franklin Delano Roosevelt è stato l’unico presidente degli Stati Uniti a rimanere in carica per più di due mandati. Fu eletto quattro volte e morì durante il suo quarto mandato. Fino ad allora era stata mantenuta la tradizione di non presentarsi per un terzo mandato, ma non c’era alcuna legge della Costituzione degli Stati Uniti che lo vietasse. Nel 1951 fu invece approvato il 22º emendamento della Costituzione, che vieta espressamente di poter servire come presidente per più di due mandati. Di seguito l’elenco dei 45 presidenti degli Stati Uniti d’America:

George Washington: 30 aprile 1789-4 marzo 1797

John Adams: 4 marzo 1797-4 marzo 1801

Thomas Jefferson: 4 marzo 1801-4 marzo 1809

James Madison: 4 marzo 1809-4 marzo 1817

James Monroe: 4 marzo 1817-4 marzo 1825

John Quincy Adams: 4 marzo 1825-4 marzo 1829

Andrew Jackson: 4 marzo 1829-4 marzo 1837

Martin Van Buren: 4 marzo 1837-4 marzo 1841

William Henry Harrison: 4 marzo 1841-4 aprile 1841 (deceduto)

John Tyler: 4 aprile 1841-4 marzo 1845

James Knox Polk: 4 marzo 1845-4 marzo 1849

Zachary Taylor: 4 marzo 1849-9 luglio 1850

Millard Fillmore: 9 luglio 1850-4 marzo 1853

Franklin Pierce: 4 marzo 1853-4 marzo 1857

James Buchanan: 4 marzo 1857-4 marzo 1861

Abraham Lincoln: 4 marzo 1861-15 aprile 1865 (assassinato)

Andrew Johnson: 15 aprile 1865-4 marzo 1869

Ulysses S. Grant: 4 marzo 1869-4 marzo 1877

Rutherford B. Hayes: 4 marzo 1877-4 marzo 1881

James A. Garfield: 4 marzo 1881-19 settembre 1881 (assassinato)

Chester Arthur: 19 settembre 1881-4 marzo 1885

Grover Cleveland: 4 marzo 1885-4 marzo 1889

Benjamin Harrison: 4 marzo 1889-4 marzo 1893

Grover Cleveland: 4 marzo 1893-4 marzo 1897

William McKinley: 4 marzo 1897-14 settembre 1901 (assassinato)

Theodore Roosevelt: 14 settembre 1901-4 marzo 1909

William Howard Taft: 4 marzo 1909-4 marzo 1913

Thomas Woodrow Wilson: 4 marzo 1913-4 marzo 1921

Warren G. Harding: 4 marzo 1921-2 agosto 1923 (deceduto)

Calvin Coolidge: 2 agosto 1923-4 marzo 1929

Herbert Hoover: 4 marzo 1929-4 marzo 1933

Franklin Delano Roosevelt: 4 marzo 1933-12 aprile 1945 (deceduto)

Harry Truman: 12 aprile 1945-20 gennaio 1953

Dwight D. Eisenhower: 20 gennaio 1953-20 gennaio 1961

John Fitzgerald Kennedy: 20 gennaio 1961-22 novembre 1963 (assassinato)

Lyndon B. Johnson: 22 novembre 1963-20 gennaio 1969

Richard Nixon: 20 gennaio 1969-9 agosto 1974 (dimessosi)

Gerald Ford: 9 agosto 1974-20 gennaio 1977

Jimmy Carter: 20 gennaio 1977-20 gennaio 1981

Ronald Reagan: 20 gennaio 1981-20 gennaio 1989

George H. W. Bush: 20 gennaio 1989-20 gennaio 1993

Bill Clinton: 20 gennaio 1993-20 gennaio 2001

George W. Bush: 20 gennaio 2001-20 gennaio 2009

Barack Obama: 20 gennaio 2009-20 gennaio 2017

Donald Trump: 20 gennaio 2017-in carica

