Il presidente del Ciad è stato ucciso durante un’azione militare contro i ribelli

Il presidente del Ciad Idriss Deby Itno è stato ucciso durante un’azione militare contro i ribelli che hanno attaccato la capitale N’Djamena, poche ore dopo la conferma della rielezione al suo sesto mandato. Lo ha dichiarato l’esercito alla televisione di stato del Ciad, secondo quanto riportato da Afp. Deby sarebbe morto a seguito delle ferite riportate negli scontri.

Alle elezioni dello scorso 11 aprile, Deby era stato rieletto per un sesto mandato con il 79,32 percento dei voti, secondo i risultati provvisori della commissione elettorale pubblicati lunedì 19 aprile.

Nel giorno delle elezioni, il gruppo ribelle del Fronte per il cambiamento e la concordia in Ciad (Fact) ha lanciato un’offensiva in Ciad dalle sue basi in Libia, chiedendo la fine del regime trentennale di Deby.

Lunedì la campagna elettorale di Deby ha dichiarato che il presidente si sarebbe recato in prima linea per unirsi alle truppe che stanno combattendo i “terroristi”.

Sempre ieri, l’esercito del Ciad ha dichiarato che più di 300 ribelli erano stati uccisi nei combattimenti di sabato 17 aprile, in cui hanno perso la vita anche cinque soldati.

