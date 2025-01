Il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, ha chiesto al governo di Varsavia di “proteggere” il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, dal mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra e contro l’umanità durante la visita del capo del governo dello Stato ebraico durante la commemorazione dell’80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz.

L’appello di Duda è contenuto in una lettera, citata dall’agenzia di stampa statunitense Bloomberg, inviata dal presidente polacco al premier Donald Tusk poche settimane dopo le indiscrezioni emerse sui media israeliani, secondo cui Netanyahu non avrebbe partecipato alla cerimonia per timore di essere arrestato. Una visita non ancora confermata, come ha spiegato oggi un consigliere del premier israeliano al quotidiano online Zman Yisrael, secondo cui il viaggio del capo del governo dello Stato ebraico ad Auschwitz “non è in programma”. “Andremo se riceveremo un invito”, ha dichiarato la fonte. “Ma innanzitutto dovranno risolvere la questione della CPI”.

Intanto il presidente polacco ha chiesto rassicurazioni al proprio governo sul fatto che la visita di Netanyahu sarebbe avvenuta “senza ostacoli”. Nella sua missiva Duda si è detto fiducioso che una “formula adeguata” potrebbe conciliare gli obblighi legali internazionali della Polonia con il significato simbolico della liberazione di Auschwitz.

Lo scorso mese, la Corte penale internazionale ha chiarito che tutti i Paesi aderenti allo Statuto di Roma (Italia compresa), che ha istituito il tribunale, sono tenuti a eseguire i mandati di arresto emessi dall’Aja, anche quelli contro capi di Stato o di governo stranieri come Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu.