Polonia, perdita in oleodotto strategico che porta petrolio da Russia a Europa

L’operatore polacco Pern ha indicato di aver rilevato una perdita in una linea dell’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio dalla Russia all’Europa. A riportare la notizia sono media internazionale che spiegano anche come al momento le cause della perdita siano sconosciute. Secondo il viceministro del clima e dell’ambiente polacco Adam Guibourge-Czetwertynski, le autorità di Varsavia stanno indagando.

La falla è stata rilevata nella tarda serata di ieri, lunedì 11 ottobre, in una sezione del tubo a circa 70 chilometri dalla città di Plock, nella Polonia centrale. La seconda linea dell’oleodotto e altri elementi dell’infrastruttura di Pern funzionano normalmente. L’oleodotto Druzhba rifornisce anche la raffineria tedesca di Schwedt, che ha una capacità di lavorazione del greggio di circa 11,6 milioni di tonnellate all’anno. PCK Raffinerie GmbH è il proprietario e gestore della raffineria. Rosneft Deutschland, una controllata della russa Rosneft, detiene una partecipazione del 54,17% in PCK Raffinerie.

Dopo il rilevamento della perdita, il servizio di emergenza di Pern sta ora pompando fuori il petrolio fuoriuscito. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.