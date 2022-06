Pitone da record catturato in Florida: “Pesa 100 chili ed è lungo 6 metri”. Video

Un pitone birmano da record è stato trovato e catturato in Florida da un gruppo di biologi. L’esemplare, una femmina di quasi 6 metri di lunghezza e 100 chili, aveva 122 uova e si trovava nella foresta di Picayune Strand nella contea di Collier in Florida. Il ritrovamento è avvenuto grazie a un altro serpente maschio dotato di un ricevitore radio progettato dai ricercatori. Gli scienziati del Conservancy of Southwest Florida ipotizzano che il pitone possa essere un esemplare domestico rilasciato in natura decenni fa. Negli ultimi anni, hanno spiegato i biologi durante una conferenza stampa, i pitoni hanno devastato la popolazione di mammiferi nativi tra cui conigli, opossum e cervi dalla coda bianca “creature che dovrebbero nutrire le pantere della Florida in via di estinzione invece dei rettili asiatici introdotti illegalmente”. Il pitone catturato è stato soppresso da un veterinario e il suo scheletro sarà utilizzata per studi più approfonditi.