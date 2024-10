Pilota della Turkish Airlines muore in volo: atterraggio di emergenza

Tragedia a bordo del volo della Turkish Airlines: il pilota, infatti, è morto durante la tratta Seattle-Istanbul costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a New York. La notizia è stata fornita sul suo profilo X dal portavoce della compagnia aerea turca, Yahya Ustun.

L’aereo era decollato nella serata di martedì 8 ottobre da Seattle ed è atterrato all’aeroporto John F. Kennedy di New York poco prima delle 6 di mercoledì 9 ottobre.

“Il pilota del nostro Airbus 350, volo TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il volo” ha spiegato il portavoce della Turkish Airlines.

TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2024

Come riferisce anche Newsweek, dopo “un tentativo fallito di prestare i primi soccorsi, l’equipaggio di volo e il copilota hanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza. Come Turkish Airlines, siamo profondamente toccati dalla perdita del nostro capitano ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia in lutto, ai suoi colleghi e a tutti i suoi cari”.

Il pilota 59enne, che lavorava per la Turkish Airlines dal 2007, era già morto quando il velivolo è atterrato. Lo scorso marzo l’uomo aveva superato una visita medica dalla quale non erano emersi problemi di salute particolari.