Pensionata vende tutto e parte per il giro del mondo di 3 anni in crociera

Una pensionata di 75 anni ha deciso di vendere tutti i suoi averi e partire per il giro del mondo di 3 anni in crociera. La protagonista di questa particolare storia è Sharon Lane, un’insegnante californiana appassionata di viaggi. In passato insegnava lingue straniere e adorava portare i suoi studenti in viaggio in Europa. Negli anni ’90 si è trasferita a Città del Capo, in Sudafrica, per due anni di avventure. Di recente, si è interessata al mondo delle crociere. “Preferisco i giorni oceanici, quando stiamo solo navigando o attraversando gli oceani, mi entusiasma”, ha detto a CNN Travel.

Quindi la decisione di imbarcarsi sulla MV Gemini dove le camere più economiche costano circa 30.000 dollari all’anno, incluso uno sconto per chi viaggia da solo. Lane ha calcolato che questo costo era gestibile. “È un atto di fede, ma so che ci sarà un posto qui quando tornerò. O forse finirò per vivere in un altro paese. Non ho limiti”.

Lane ha optato per una delle cabine più economiche a bordo, quella che Life at Sea Cruises chiama una stanza “Virtual Inside”. La cabina di 130 piedi quadrati non ha finestre, ma agli ospiti è stato promesso uno schermo che trasmetterà filmati in diretta dall’esterno della nave. “Mostra letteralmente ciò che vedresti fuori dalla tua finestra se ne avessi una”, ha detto Lane. “E questo mi basta, lo è davvero”. Lane ha poi insistito sul fatto che la prospettiva di vivere tre anni in una stanza senza luce naturale non è scoraggiante. Durante il giorno, si rilasserà altrove sulla nave.

In totale, la MV Gemini si fermerà in 375 porti nei suoi tre anni di viaggio, di cui 208 compresi i pernottamenti. La nave farà tappa ovunque dall’India alla Cina, dalle Maldive all’Australia, con alcuni scali di più notti. Lane è entusiasta di vedere il globo e contenta che i viaggiatori avranno il tempo di godersi ogni destinazione, ma pensa che trascorrerà più tempo a bordo della nave rispetto a molti dei suoi compagni di viaggio. “Per me, l’oceano è il fulcro. La nave stessa nell’oceano, questa è l’attrazione”.