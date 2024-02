L’esecuzione di un condannato a morte americano di 73 anni, Thomas Creech, è stata interrotta all’ultimo minuto in Idaho, negli Stati Uniti, perché non è stato possibile somministrargli la soluzione letale entro il termine legale. Lo ha annunciato l’amministrazione penitenziaria dell’Idaho. L’amministrazione ha deciso di interrompere l’esecuzione dopo otto tentativi di posizionare una flebo sulle braccia o sulle gambe del detenuto, ha detto il direttore dell’amministrazione penitenziaria, Josh Tewalt.

Ma dopo circa un’ora, la direzione della prigione ha concluso che era impossibile “sottoporgli una flebo”, ha spiegato l’Idaho Prison Service. “Non abbiamo ancora notizia di un calendario o di una misura di follow-up”, ha aggiunto, riferendosi a un’eventuale riprogrammazione, che richiederebbe un nuovo ordine di esecuzione. Brenda Rodriguez, una giornalista della televisione locale che ha assistito all’esecuzione insieme ad altri rappresentanti dei media, ha testimoniato che l’uomo non sembrava aver sentito alcun dolore grave ma ad un certo punto si è lamentato di sentire “un po’ di dolore alle gambe”.

“Il sig. Creech verrà riportato nella sua cella e i testimoni verranno scortati fuori dalla struttura. Di conseguenza, la condanna a morte scadrà”, si legge nel comunicato della struttura carceraria, riportato dalla CNN.

L’esecuzione di Creech è stata interrotta poche ore prima che il Texas giustiziasse nel braccio della morte un altro detenuto, Ivan Cantu, accusato di due omicidi che sostiene di non aver commesso. Secondo il Death Penalty Information Center, a partire da mercoledì sono previste almeno altre sei esecuzioni per quest’anno in tre dei 27 stati con governo federale che prevedono la pena di morte.