Si traveste da Peppa Pig per attirare i bambini nel suo furgone allo scopo di rapirli e probabilmente violentarli: è caccia a un pedofilo che sta terrorizzando Ipswich, nel Regno Unito.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, nella mattinata di giovedì 12 settembre un uomo, che indossava la maschera di Peppa Pig, è stato visto avvicinarsi ad alcuni bambini nei pressi di un parco giochi.

L’uomo ha provato a far salire sul suo furgoncino, un Ford Transit, alcuni dei bambini, ma il tempestivo intervento dei bambini ha evitato il peggio.

Il pedofilo è scappato immediatamente e nessuno dei testimoni è riuscito a prendere il numero della targa.

La polizia, che ha immediatamente avviato le indagini, ha messo a disposizione un numero di telefono qualora si verificassero altri episodi simili.

Il portavoce della polizia ha invitato i genitori a tenere gli occhi bene aperti e a istruire i propri figli su come comportarsi in casi simili.

Gli agenti, intanto, non escludono che l’uomo possa essere il 27enne Zakaria Elharak, il quale poco tempo fa ha tentato di rapire a Blackburn un 12enne, cogliendolo alle spalle e afferrandolo per il collo. Solo la tempestività del ragazzo, che è riuscito a divincolarsi dalla morsa, ha evitato il peggio. Il presunto pedofilo, però, non è mai stato rintracciato.

