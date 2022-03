Chi è Nikolai Patrushev, il secondo uomo più potente della Russia

Nikolai Patrushev: il secondo uomo più potente della Russia

(questo articolo è un estratto di un reportage condotto da Filip Kovacevic per la rivista americana New Lines Magazine)

Nikolai Patrushev è un uomo alto, magro, dal volto rugoso e anonimo, ma è uno dei pochi che, quando parla con la sua voce acuta e nasale, il presidente Vladimir Putin è disposto ad ascoltare attentamente. Nato a giugno del 1951, pochi mesi prima di Putin, come il presidente russo Patrushev è figlio di genitori che hanno vissuto di persona l’assedio di Leningrado – oggi San Pietroburgo. Al liceo divenne compagno di classe di alcuni nomi ricorrenti nelle biografie sui più stretti alleati di Putin: Boris Gryzlov, ex ministro dell’Interno e presidente della Duma, e Sergey Smirnov, a lungo vice direttore dell’Fsb, i servizi di sicurezza federali.

Patrushev si è laureato in seguito presso l’Istituto navale di Leningrado, perseguendo lo stesso diploma in ingegneria degli attuali capi dell’apparato di sicurezza statale, dei servizi segreti esteri (SVR), Alexander Bortnikov e Sergey Naryshkin. A differenza di Bortnikov, Naryshkin e Putin tuttavia, Patrushev non è mai riuscito a entrare nella scuola superiore del KGB di Mosca, il principale istituto dei servizi di sicurezza, entrando invece in quella di Minsk, la seconda migliore dell’Unione sovietica.

Poco dopo il crollo dell’Unione, nel 1992, Patrushev si trasferì da San Pietroburgo all’ufficio regionale della sicurezza statale nella vicina regione di Karelia. la stessa dove Yuri Andropov, il potente direttore del KGB e successore di Leonid Brezhnev come leader sovietico. Patrushev è stato profondamente influenzato dalla figura di Andropov e dalla sua visione dei servizi di sicurezza e del sistema politico, come ha scritto il dissidente sovietico Roy Medvedev nella sua biografia su Andropov pubblicata nel 2006 – che divenne un best-seller nelle cerchie dell’Fsb.

Patrushev deve aver fatto bene il suo lavoro a Karelia, perché appena due anni dopo, nel 1994, gli venne offerta una posizione a Mosca da dove iniziò a rafforzare l’influenza dell’Fsb sulla politica russa a livello federale. La sua posizione gli permise di monitorare il potenziale delle risorse umane tra i ranghi dell’Fsb e dirigerne il flusso, trasferendo i suoi ex colleghi del direttorato di San Pietroburgo a Mosca. Uno di questi colleghi altri non era che Vladimir Putin.

Si potrebbe dire che fu proprio Patrushev a “scoprire” Putin, che dall’inizio della sua carriera ha sempre riconosciuto l’alto rango di Patrushev nella gerarchia del potere del Cremlino. Col tempo, Putin gli assegnò sempre posizioni che lo vedevano effettivamente nel ruolo di secondo al comando. Quando ad esempio Boris Eltsin nominò Putin primo ministro nel 1999, lui raccomandò Patrushev come suo successore alla direzione dell’Fsb. Oggi Patrushev ricopre il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza, il principale organo di sicurezza della Russia. Il 21 febbraio Putin riunì intorno a sé l’élite politica e militare nella prestigiosa Sala di S.Caterina al Cremlino per annunciare la sua decisione di riconoscere le due repubbliche autoproclamate nella regione del Donbass – Luhansk e Donetsk – come stati sovrani. Quando Patrushev prese parola, dichiarando che la Russia avrebbe ritenuto responsabile gli Stati Uniti – il glavniy provitnik, il principale avversario – per tutti i suoi guai, lo sguardo attento di Putin e i suoi gesti di approvazione verso il relatore valeva più di mille parole.

L’Occidente dovrebbe prendere alla lettera le parole di Patrushev e prepararsi a contrastare i suoi peggiori impulsi, incanalati da decenni di addestramento dentro il KGB. Ciò richiederà di pensare fuori dalla scatola. Potrebbe non essere in gioco solo la sopravvivenza della Russia.