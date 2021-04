“Patrick Zaki è in un pessimo stato psicologico”. I legali chiedono il cambio dei giudici

Patrick George Zaki “è in un pessimo stato psicologico”: a denunciarlo la legale dello studente egiziano detenuto al Cairo da 14 mesi, Hoda Nasrallah. Il periodo di carcerazione del ricercatore dell’Università di Bologna è destinato quasi sicuramente ad essere prolungato dopo l’udienza di oggi, lunedì 6 aprile, il cui esito non è ancora stato reso noto.

Ma dall’Egitto non arrivano segnali positivi: la polizia ha impedito la presenza in aula dei diplomatici stranieri di Francia, Italia, Canada e Stati Uniti, interessati al caso di Patrick, che si sono limitati a depositare “comunicazioni scritte per esprimere l’interessamento al caso”. Un gesto solo formale. Gli avvocati ora chiedono la sostituzione dei giudici che si occupano del fascicolo perché la detenzione prolungata senza possibilità di giusto processo appare come mero accanimento da parte delle autorità giudiziarie. La risposta sul cambio dei magistrati dovrebbe arrivare tra domani e mercoledì.

Nasrallah non crede in un imminente scarcerazione, dopo un anno di rinnovi, prima a intervalli di 15 giorni, ora di 45. L’avvocatessa dice all’Ansa che non è stato possibile parlare con Zaki a causa delle sue condizioni psicologiche. Lo studente è scoraggiato. “Ultimamente sta diventando sempre più depresso, sentendosi bloccato e vivendo nell’incertezza su quando tutto questo finirà”, aveva già detto la sorella Marise. “Siamo molto preoccupati”, afferma Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

“La situazione è veramente urgente. Non vorrei apparire o sembrare blasfemo ma questa è veramente la ‘Passione’ di Patrick. È urgente che ci sia il massimo della mobilitazione possibile sul piano diplomatico, che coinvolga soprattutto l’Italia. Va bene aspettare l’esito dell’udienza però qui siamo di fronte a una situazione su cui è necessario fare il massimo e farlo presto”, ha dichiarato Noury.

Leggi anche: 1. Il caso Patrick Zaki e quell’abbraccio che fa male all’Europa (di L.Zacchetti) 2. Regeni, l’Egitto non collabora e abbandona l’inchiesta nel silenzio di Conte e Di Maio 3. Patrick Zaky, altri 15 giorni di carcerazione preventiva. Amnesty: “Crudeltà e vergogna”

Potrebbero interessarti L'Oms dice no ai certificati vaccinali: "Non sicuro che il vaccino fermi il contagio" “Solo un caso di Covid su 1.000 avviene all’aperto”: lo studio dell’Istituto irlandese Vaccini, Pfizer blocca spedizione in Israele: “Non ci hanno pagato le dosi”