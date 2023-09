Patrick Zaki si è sposato: la cerimonia al Cairo con rito copto ortodosso

Patrick Zaki si è sposato al Cairo con Reny Iskander. La cerimonia si è svolta presso la cattedrale copta di San Marco nel quartiere di Heliopolis della capitale egiziana. Zaki ha celebrato il proprio matrimonio con la fidanzata Reny secondo il lungo rito copto-ortodosso connotato da canti liturgici.

Oltre ai genitori della sposa e dello sposo (papà George e mamma Hala) e alla sorella di Patrick, Marise, in chiesa erano presenti fra gli altri la sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, e diversi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto, tra cui Ahmed Douna, come Patrick graziato quest’estate dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi.

La sposa indossava un vaporoso abito bianco con velo e Patrick un completo nero con papillon e camicia bianca. Durante la funzione Patrick ha poi indossato una pesante tunica bianca con bordature e croce dorate e Reny un’abbinata mantellina.