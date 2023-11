Passeggero apre il portellone d’emergenza dell’aereo scatenando il panico a bordo | VIDEO

Panico a bordo di un aereo della Southwest Airlines dove un passeggero non identificato di 38 anni ha aperto improvvisamente il portellone d’emergenza mentre il velivolo transitava all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans lo scorso 26 novembre.

WATCH: Passenger Causes Panic On Southwest Airlines Flight to Atlanta After Jumping Out Emergency Exit as the Plane Was Preparing For Departure and Attempts to Steal Truckpic.twitter.com/Jpsys4N2hf

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 27, 2023