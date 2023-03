Passeggero dell’aereo disgustato dall’alito del vicino: “Mi sta uccidendo”

“L’alito del mio vicino mi sta uccidendo”. Un passeggero, infastidito per l’odore fastidioso proveniente dalla persona seduta accanto in aereo, si è rivolto così alla hostess. A raccontare su Twitter il curioso episodio un membro dell’equipaggio di cabina: “Gli odori che senti sugli aerei sono pazzeschi. Non dimenticherò mai questo biglietto che un uomo mi ha consegnato”.

Lo sfortunato passeggero aveva poi scritto un messaggio su un tovagliolo: “Potrei avere del caffè macinato in una tazza?”. Questo perché, ha spiegato qualche utente sui social, i fondi di caffè in tazzina tolgono l’odore cattivo. L’uomo, in evidente difficoltà, è comunque apparso educato. Ha quindi lanciato questo messaggio d’aiuto, perché il respiro del suo vicino lo stava “uccidendo”. “Poveretto. Ho avuto un’esperienza simile di recente. Pensavo fosse pratica comune lavarsi prima di salire su un aereo, ma a quanto pare non lo è!”, ha commentato un utente.