Partorisce a sorpresa mentre è in aereo in mezzo al Pacifico: l’applauso virale dei passeggeri

Il piccolo Raymond è nato in modo inusuale, durante un volo di linea Delta Airlines che stava trasportando sua madre, incinta di sette mesi, da Salt Lake City alle Hawaii il 28 aprile scorso. Le doglie sono arrivate prematuramente e nel momento meno adatto per Lavinia “Lavi” Mounga: è successo proprio mentre l’aereo era a metà del percorso, in mezzo al Pacifico, per cui non c’erano modo né il tempo di effettuare un atterraggio d’emergenza. Secondo quanto riporta la Cnn, la donna non sapeva di essere incinta.

Per fortuna, a bordo del volo c’erano passeggere altamente specializzate e pronte ad affrontare la situazione. A farsi avanti, quando il comandante ha chiesto se ci fossero medici a bordo, è stata la dottoressa Dale Glenn, che lavora al Hawaii Pacific Health, insieme a tre infermiere del reparto neonatale dell’ospedale di North Kansas City, Lani Bamfield, Amanda Beeding e Mimi Ho.

“Abbiamo dovuto lavorare in uno spazio molto ristretto e questo è stato problematico. Ma il team si è comportato in maniera eccellente”, ha raccontato il medico. Data la mancanza di attrezzatura, sono stati usati lacci delle scarpe per legare e tagliare il cordone ombelicale e qualcuno ha messo a disposizione uno smartwatch per controllare la frequenza cardiaca del neonato, venuto al mondo alla 29esima settimana.

Newborn Raymond Mounga has some new aunties and an uncle in Hawaii Pacific Health Dr. Dale Glenn and North Kansas City Hospital NICU Nurses Lani Bamfield, Amanda Beeding and Mimi Ho who helped with his unexpected delivery on a recent flight to Hawaii. https://t.co/CdGVOTXdpu pic.twitter.com/hh6VNRpbDl — HawaiiPacificHealth (@hawaiipachealth) May 3, 2021

Un’altra passeggera, una ragazza di nome Julia Hansen, ha pubblicato in un video su TikTok i momenti concitati del parto, con tanto di applauso e congratulazioni dei passeggeri alla neomamma. Il filmato ha subito ottenuto milioni di visualizzazioni.

Alla fine, all’arrivo a Honolulu, la donna e il bambino, che stavano entrambi bene, sono stati portati a terra con l’ausilio di una sedia a rotelle. Le infermiere e la dottoressa sono andati a trovarli qualche tempo dopo all’ospedale Kapiolani di Honolulu. “Ci siamo tutte messe a piangere”, ha raccontato Ho. La madre del piccolo “ha detto che siamo diventate di famiglia e ci ha chiamato zie, è stato fantastico vederli”.

