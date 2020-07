Due parrucchiere positive al Coronavirus incontrano 140 clienti ma non contagiano nessuno

Usa, parrucchiere positive al Coronavirus non contagiano nessuno

Due parrucchiere positive al Coronavirus il mese scorso hanno incontrato nel loro salone 140 clienti, ma non hanno contagiato nessuno. L’insolita storia è stata diffusa dall’ultimo bollettino del Cdc statunitense secondo cui le persone si sarebbero salvate dall’infezione grazie alle mascherine. Il caso avvenuto nel negozio di parrucchiere di Great Clips a Springfield (Missouri) dimostrerebbe – a loro dire – che l’adozione dei sistemi di protezione individuale sono efficaci nel limitare i contagi.

Le due parrucchiere si sono ammalate a metà maggio, continuando però a lavorare per circa una settimana dopo la comparsa dei primi sintomi, attribuiti in un primo momento a una allergia. Una volta sottoposte al tampone, le due hanno scoperto di essere positive al Coronavirus. Così sono stati rintracciati tutti i clienti che erano stati a contatto con le due professioniste. Nei 14 giorni successivi di isolamento forzato nessuno dei clienti ha avuto i sintomi del Coronavirus e i 67 che hanno scelto di sottoporsi al tampone sono risultati negativi.

“Un uso appropriato e corretto dei dispositivi di protezione per il viso è uno strumento importante per minimizzare la diffusione del virus Sars-Cov-2 da persone presintomatiche, asintomatiche o sintomatiche – hanno affermato gli esperti del Cdc-. Il risultato di questo studio può essere usato per le decisioni di salute pubblica”.

I funzionari sanitari hanno definito incoraggiante l’esito del salone e stanno utilizzando il caso delle due parrucchiere del Missouri come un esempio per dimostrare la limitazione del contagio attraverso le mascherine. Diversi studi rivelano infatti che il distanziamento fisico e l’uso dei dispositivi protettivi sono infatti i due modi migliori per prevenire la trasmissione del Coronavirus. L’ultimo studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet ha dimostrato che la percentuale di trasmissione senza mascherine è del 17,4 per cento, che scende al 3,1 per cento quando viene indossata.

