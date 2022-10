Parlamento Ue: “Europa prepari risposta in caso di attacco nucleare russo”

L’Eurocamera chiede all’Ue di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo. Questo il contenuto della relazione sull’escalation russa in Ucraina approvata dal Parlamento europeo con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astensioni in cui si chiede inoltre un forte aumento dell’assistenza militare all’Ucraina, la condanna dei referendum farsa e delle minacce nucleari di Putin e l’istituzione di un tribunale internazionale ad hoc per i crimini contro l’Ucraina.

La Russia “non intende partecipare all’aumento del grado di retorica nucleare messo in atto dai Paesi Nato-centrici”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass.”La federazione russa è pienamente impegnata nel principio dell’inammissibilità della guerra nucleare”, ha aggiunto.