Parlamentare britannico si dimette dopo aver guardato video porno in aula

Il parlamentare britannico Neil Parish ha rassegnato le sue dimissioni dopo aver guardato video porno nella sede della Camera dei comuni. “Ho avuto un momento di follia” ha dichiarato il deputato conservatore al quotidiano The independent.

Parish, 65 anni, ha ammesso di aver guardato il materiale pornografico in due occasioni. Il deputato, tuttavia, ha sottolineato che nella prima occasione la visione del filmato a luce rosse è stata del tutto casuale: secondo quanto riferito, l’uomo stava guardando video di trattori quando si è ritrovato “in un sito con un nome molto simile e l’ho guardato per un po’, cosa che non avrei dovuto fare”.

Il parlamentare ha affermato che la situazione è “imbarazzante” ed “è imbarazzante per mia moglie e la mia famiglia, quindi questa è la mia preoccupazione principale in questo momento. Ho una moglie molto solidale e la ringrazio per questo”.

Ad “incastrare” Neil Parish sono stati alcuni colleghi, che hanno riferito di aver visto il parlamentare guardare video porno sul cellulare in due occasioni: in aula e durante la seduta di una commissione.