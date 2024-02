Parigi al voto, sì alla stangata sui parcheggi dei Suv: tariffe triplicate

Via libera alla stangata per i suv. Parigi ha votato per triplicare i costi dei parcheggi per i visitatori che guidano le auto più ingombranti, accusate di aumentare l’inquinamento, occupare spazio pubblico e mettere a rischio la sicurezza stradale.

Gli abitanti della capitale francese sono stati chiamati alle urne ieri per pronunciarsi sul progetto di aumentare il costo dei parcheggi per i veicoli “pesanti, inquinanti ed ingombranti”, come sono stati definiti sulla scheda gli “sport utility vehicle” o suv. La proposta della sindaca Anne Hidalgo riguarda solo i non i residenti, che dovranno pagare una tariffa da 18 euro l’ora per parcheggiare nei quartieri centrali e di 12 euro l’ora in quelli periferici. Il referendum, seguito con attenzione anche in altre capitali europee, è finito con il 54,6 percento di voti favorevoli alla misura, che si applicherà le auto termiche o ibride sopra le 1,6 tonnellate di peso e le auto elettriche sopra le 2 tonnellate. Estremamente bassa l’affluenza, solo al 5,7 percento.

“I parigini hanno fatto una scelta chiara… altre città seguiranno”, ha detto la sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo. Negli ultimi anni la prima cittadina ha già aumentato i costi per i parcheggi e vietato gradualmente i veicoli diesel, allargando allo stesso tempo le corsie per le biciclette.