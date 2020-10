Parigi, fuga di massa prima del lockdown: 800 chilometri di coda per uscire dalla città | VIDEO

Un esodo di massa ha coinvolto la città di Parigi a poche ore dall’inizio del lockdown, che inizierà in Francia venerdì 30 ottobre, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron nella conferenza stampa di ieri. 800 chilometri di coda per uscire dalla capitale francese, con migliaia di cittadini e auto impilate ai semafori, mentre cercano di lasciare Parigi prima dell’inizio del coprifuoco alle 9 e del confinamento a mezzanotte. Gli abitanti della città tentano probabilmente di raggiungere le seconde case dove trascorrere la seconda “chiusura” dall’inizio dell’anno, nel giorno in cui il Paese è stato sconvolto da un attentato: a Nizza tre persone sono rimaste uccise per mano di un 23enne di origini tunisine che le ha aggredite nella cattedrale di Notre Dame.

BREAKING – Mass exodus from Paris. 800km of traffic jams in the city as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. A spike multiple times the normal traffic.pic.twitter.com/fb6TRDrtJ4

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 29, 2020