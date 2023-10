Allarme a Parigi, donna grida “Allah Akbar” e minaccia di farsi esplodere: la polizia le spara

Allarme a Parigi, donna grida “Allah Akbar” e minaccia di farsi esplodere

Attimi di paura nella metro di Parigi dove una donna “completamente velata” ha minacciato di farsi esplodere mentre inneggiava al terrorismo e gridava “Allah Akbar”.

La donna è stata colpita da un agente ed è ora in prognosi riservata: secondo i primi accertamenti non aveva alcun esplosivo con sè.

Secondo quanto ricostruito dai media francesi, la donna, proveniente dalle banlieue, aveva iniziato a minacciare i passeggeri sin dalle stazioni della Val de Marne, dove probabilmente era salita.

Una volta scesa alla fermata della Bibliothèque François Mitterrand, nel 13° arrondissement, che è stata fatta immediatamente evacuare da tutti i passeggeri, è stata isolata dagli agenti di polizia.

La donna, però, ha “rifiutato di obbedire alle ingiunzioni dei poliziotti, minacciando di farsi esplodere”. Uno degli agenti, quindi, ha “fatto uso, una sola volta, della sua arma da fuoco” colpendo la sospetta terrorista all’addome. La donna è attualmente ricoverata in prognosi riservata e, come detto, non aveva alcun esplosivo con sé.