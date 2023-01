Parigi, bambina di tre anni trovata morta in una lavatrice

Una bambina di tre anni è stata ritrovata senza vita a Parigi all’interno di una lavatrice in un appartamento del 20esimo arrondissement. “A prima vista la bambina non presentava tracce di percosse”, ha detto una fonte a BfmTv.

Il corpo è stato rinvenuto oggi, 13 gennaio 2023, dal padre dopo che la famiglia aveva cercato la piccola per tutto l’appartamento. La lavatrice era spenta. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per ricercare le cause della morte.