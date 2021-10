Nei corridoi della Farnesina c’è già chi la chiama “parentopoli russa”. Per le curiose coincidenze che legano a doppio filo l’Ambasciata italiana a Mosca e la Scuola Italiana di Mosca “Italo Calvino”. Il direttore dell’istituto, che riceve fondi dalla Farnesina e il cui direttivo è nominato anche dall’ambasciatore, è Leonardo Romei, compagno di Elisabetta Martini, attuale primo segretario politico proprio dell’ambasciatore dopo essere stata console a Jeddah in Arabia (dove Romei si era trasferito dalla Toscana e dove insegnava in un’altra scuola). Ma c’è di più. Il 19 giugno 2020 è stato indetto un concorso per nominare il nuovo coordinatore didattico. La scadenza per le domande è stata fissata al 3 luglio: solo due settimane di tempo. Alla fine è stato riconfermato proprio Romei. Ma chi ha firmato quel bando?…

