Papa Francesco pubblica su Instagram il presepe anti-sessista

Il Papa pubblica sui social il presepe anti-sessista: Maria si riposa

Papa Francesco ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine di un presepe diverso dal solito: la scena ritrae la Madonna distesa a riposarsi su un letto di paglia ed è Giuseppe, anziché lei, a tenere in braccio il bambino Gesù che piange. Una provocazione anti-sessista che evidentemente è piaciuta al Pontefice.

“Mi hanno regalato un’immaginetta di un presepe speciale, si chiama ‘lasciamo riposare mamma’”, ha scritto Bergoglio nel post che accompagna l’immagine.

Il presepe anti-sessista sembra sia stato regalato al Papa in occasione del suo 83esimo compleanno, festeggiato il 17 dicembre scorso. Nel riceverlo, Francesco ha sottolineato come l’immagine gli evochi “la tenerezza di una famiglia e di un matrimonio”. “Quanti tra marito e moglie si dividono la notte per il bambino che piange, piange, piange”, ha osservato il Pontefice. “Possiamo invitare la Sacra Famiglia a casa nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni, dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e sonno vicini alle persone più care. Il presepe è un Vangelo domestico”.

